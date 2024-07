Si allentano le restrizioni per lo Stromboli

agenzia

Federalberghi Eolie, 'riprendono le scalate all'Osservatorio'

ROMA, 10 LUG – Buone notizie da Stromboli: si allentano le misure restrittive. “Dopo le riunioni con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, Mario Rosi della commissione Grandi Rischi, del Prefetto Cosima Di Stani e di altre autorità civili e militari, il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha emesso un’ordinanza che permette di riprendere la scalata fino all’Osservatorio (100 metri di altitudine) per osservare un più da vicino l’attività eruttiva in atto, senza allontanarsi dal sentiero di salita al cratere, e di raggiungere Punta del Corvo (90 metri di altitudine) senza allontanarsi dal sentiero. Si è inoltre in attesa di un’ordinanza che contingenti lo sbarco delle minicrociere il cui accesso all’isola era stato interrotto con provvedimento del 4 luglio”. Lo si apprende da una nota del presidente di Federalberghi Isole Eolie, Christian Del Bono, che ha chiesto l’attivazione di “strumenti a supporto dell’economia locale qualora non si fosse stati nelle condizioni di allentare le misure di allerta”. Del Bono ha sottolineato “la necessità di creare un sistema di comunicazione regolare ed efficace per informare i visitatori sui privilegi e le precauzioni da adottare quando si visita un’isola che ospita uno dei vulcani attivi più studiati e monitorati al mondo, attrazione primaria dell’arcipelago eoliano”. “Si ritengono, infine, fondamentali – ha concluso Del Bono – gli interventi richiesti dal Sindaco e condivisi dal ministro Musumeci, che ha chiesto un intervento della Regione per migliorare le infrastrutture dell’isola al fine di affrontare al meglio eventuali situazioni di emergenza”.

