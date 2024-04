“Spaccate” in locali in centro a Milano, arrestati in sette

agenzia

Presi dalla Polizia, agivano in bici o in monopattino

MILANO, 22 MAR – Sette milanesi sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Milano, i quali hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei uomini. tra i 46 e i 57 anni e una donna di 47, ritenuti responsabili di 16 “spaccate” ai danni di ristoranti e negozi di abbigliamento nel centro di Milano, tra marzo e novembre 2023. I poliziotti del Commissariato Centro hanno individuato con le telecamere di videosorveglianza gli autori che agivano con un modus operandi consolidato: arrivavano nei pressi del locali in bici o con monopattini, forzavano le porte d’ingresso, entravano a volto coperto e portavano via casse e casseforti, utilizzando, nei casi più difficili, anche il flessibile. Incrociando i dati delle banche dati della Polizia, le foto che gli indagati pubblicavano sui profili social, analizzando i dati telefonici e le immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti sono giunti all’identificazione e all’arresto dei sette.

