Tamponamento tra mezzi pesanti sull’Autobrennero, un morto

Altri disagi a traffico stamani per ribaltamento di un rimorchio

VERONA, 22 APR – Un camionista è morto in un incidente avvenuto stamani sull’autostrada del Brennero tra Nogarole Rocca e Mantova Nord, in direzione Modena. L’incidente si è verificato alle ore 10.00, con un tamponamento fra due mezzi pesanti. L’autista del Tir è morto, ed è stato chiuso il casello di Nogarole Rocca. In precedenza, la carreggiata sud era stata interrotta dalle ore 6.20 alle 8.22 per spostare un rimorchio che si era ribaltato; successivamente è stata riaperta una corsia per far defluire il traffico dei pendolari, prima di una successiva chiusura alle 9.40 per portare via il rimorchio. L’incidente ha causato almeno 8 chilometri di coda dall’imbocco della A4.

