Temperature giù, Genova prolunga accensione riscaldamento

La notte scorsa 7° a Genova e 5° alla Spezia. Alture sotto zero

GENOVA, 22 APR – Il sindaco di Genova Marco Bucci su proposta dell’assessore all’Ambiente, ha firmato l’ordinanza che permette la riaccensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino al 30 aprile. Le temperature la notte scorsa sono scese a 7 gradi a Genova e 5 gradi alla Spezia mentre sulle alture sono scese abbondantemente sotto lo zero: -6 a Poggio Fearza, -2 a Monte Pennello, -3.7 a Pratomollo, -3,8 su Monte Sette pani. Il disagio per il freddo è acuito dai venti che in alcuni casi hanno raggiunto raffiche da 80 km/h. La neve è caduta abbondante sulle alture, fino a 50 cm al passo del Rastrello e 40 cm a Rocca d’Aveto.

