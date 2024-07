Toti: Rosso (Fdi), a breve incontro Centrodestra per fare punto

agenzia

Coordinatore ligure, vedrò altri responsabili liguri

GENOVA, 11 LUG – “Prendo atto della decisione dei giudici del Riesame, che spero in futuro possa essere modificata, e a breve mi incontrerò con i coordinatori regionali degli altri partiti del centrodestra per fare il punto politico insieme a loro”. Lo ha dichiarato all’ANSA il coordinatore ligure di Fratelli d’Italia Matteo Rosso dopo la decisione del Riesame di non accettare la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Giovanni Toti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA