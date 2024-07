Ucraina: decreto per nono invio armi a kiev, anche Samp T

agenzia

È il secondo invio del genere dopo quello ad inizio guerra

ROMA, 10 LUG – È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nono decreto per l’invio di armi ed equipaggiamenti a Kiev. Come anticipato nei mesi scorsi nella lista degli armamenti che il governo italiano invierà in Ucraina compare anche uno dei sistemi di difesa antiaerea Samp-T, forse uno di quelli appena tornati in Italia dal Kuwait. Si tratta del secondo invio del genere dopo quello effettuato ad inizio guerra insieme con la Francia.

