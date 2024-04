Udienza per Cospito in Cassazione, fuori presidio di anarchici

agenzia

Suprema corte deve decidere sulla sentenza Appello di Torino

ROMA, 24 APR – Un presidio di appartenenti a sigle anarchiche è in corso all’esterno della Cassazione dove oggi è in programma l’udienza per Alfredo Cospito e Anna Beniamino imputati nel procedimento legato all’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006. I militanti hanno esposto alcuni striscioni con le scritte “Fuori Alfredo dal 41 bis e ‘Il carcere uccide’. All’attenzione dei giudici la sentenza della corte d’assise di appello di Torino che fissato a 23 anni le condanna per Cospito, attualmente detenuto al 41bis, e a 17 anni e 9 mesi per Beniamino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA