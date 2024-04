Concluso a Torino il tour italiano di nuova Lancia Ypsilon

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – “Il rinascimento di Lancia é partito dall’Italia con nuova Lancia Ypsilon. Da sempre il marchio é simbolo di stile ed eleganza italiana e, per questo, abbiamo voluto celebrare il legame con il nostro ambiente naturale attraverso questo tour che ci ha fatto vivere e condividere ancora una volta l’entusiasmo e l’amore che circonda il nostro marchio. nuova Lancia Ypsilon rappresenta un nuovo inizio e il primo passo per fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium Europeo”. Cosí Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia. Il tour italiano di nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, si é concluso con successo negli scorsi giorni presso la concessionaria Stellantis & You di Torino. Il roadshow é partito da Milano nel mese di febbraio, subito dopo la presentazione ufficiale dell’esclusiva nuova lancia ypsilon edizione limitata cassina – 1 di 1.906 presso lo showroom Cassina. Nel corso di questo viaggio lungo due mesi, la vettura ha percorso 12.000 km, toccando 60 concessionari in 20 regioni e coinvolgendo un totale di 8.000 invitati, tra clienti storici di Lancia, autoritá pubbliche e private, rappresentanti di aziende locali e appassionati del marchio italiano, per un totale di 4.000 manifestazioni di interesse. Gli esclusivi appuntamenti sono stati ospitati presso i primi 100 concessionari italiani Lancia rinnovati per l’occasione con la nuova corporate identity del marchio per rendere gli showroom veri e propri salotti eleganti pensati per il benessere di coloro che li vivono, in perfetto stile italiano. Grazie a questo rinnovamento, il selezionato parterre di circa 150 ospiti per singola tappa toccata ha potuto ammirare nuova Lancia Ypsilon, il modello che ha traghettato il marchio nell’era dell’elettrificazione, in un clima accogliente e confortevole. Concluso il viaggio tutto italiano, nuova Lancia Ypsilon si prepara al debutto internazionale: Belgio e Olanda saranno infatti i primi due mercati europei a lanciare il modello, a cui seguiranno Francia e Spagna e, nel 2025, la Germania. Il mercato belga ha nominato 10 concessionari, mentre sono sei i concessionari in Olanda, con 13 e 6 punti di assistenza per il post-vendita rispettivamente. La nuova Lancia Ypsilon é un hatchback del segmento B Premium a 5 porte, 5 posti, piú lunga, piú larga e con cerchioni piú grandi rispetto all’attuale Ypsilon. Queste caratteristiche conferiscono alla vettura una connotazione elegante e futuristica. (ITALPRESS). – Foto: ufficio stampa Stellantis – ads/com 15-Apr-24 13:13

