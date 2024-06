Danimarca agli ottavi come seconda, Serbia fuori

agenzia

Lo 0-0 nella sfida del gruppo C promuove la squadra di Hjulmand MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – All’Allianz Arena di Monaco di Baviera il gruppo C si chiude con il pareggio per 0-0 tra Danimarca e Serbia. Medesimo risultato anche nel match tra Inghilterra e Slovenia. Al termine di una partita ricca di duelli, ma a tratti poco spettacolare, la Danimarca viene premiata con il secondo posto nel girone. I biancorossi chiudono il gruppo C a tre punti come la Slovenia, ma guadagnano una posizione, grazie al miglior ranking nelle qualificazioni europee: tra le due squadre, infatti, tutti gli altri criteri erano in perfetta paritá. All’interno di un primo tempo pressochê equilibrato, la Danimarca si rivela piú prolifica dal punto di vista della produzione offensiva. Grazie ad un ottimo fraseggio, i ragazzi guidati da Hjulmand riescono in diverse occasioni ad eludere il pressing portato dai giocatori della Serbia e a costruire un paio di palle gol. Al 16′, sotto porta, Bah non riesce a deviare in rete il bel cross di Maele; i danesi al 23′ si vedono annullare anche una rete, a causa del fallo in attacco di Wind sul portiere Rajkovic. Dall’altra parte, la Serbia gioca con una discreta intensitá, ma commette troppi errori tecnici in possesso di palla, faticando nel portare pericoli nei pressi dell’area avversaria. Nella ripresa Stojkovic schiera una Serbia a trazione anteriore, inserendo Tadic e Jovic: qualche minuto piú tardi entrerá anche Vlahovic. Al 53′ viene cancellato un gol anche alle Aquile bianche per posizione di fuorigioco di Mitrovic. Il secondo tempo regala ben poche emozioni da gol ed entrambe le squadre peccano di imprecisione negli ultimi metri. La Serbia continua a creare molto poco, nonostante i tanti attaccanti in campo: il primo tiro in porta della formazione slava arriva solo 92′, quando Schmeichel neutralizza il rasoterra di Milinkovic-Savic. Con questo pareggio la Danimarca si qualifica per gli ottavi e sfiderá la Germania il 29 giugno; la Serbia, invece, delude le aspettative della vigilia e viene eliminata. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xl9/srp/red 25-Giu-24 23:23

