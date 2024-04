Guterres “In Medio Oriente pericolo reale di un conflitto devastante”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “L’attacco dell’Iran a Israele ha violato il diritto internazionale”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. “Condanno con fermezza l’escalation rappresentata dall’attacco su larga scala dell’Iran a Israele, cosí come avevo condannato l’attacco dell’1 aprile al consolato iraniano in Siria. La la carta delle Nazioni Unite proibisce l’uso della forza contro l’integritá di ogni Stato. Bisogna tornare indietro dall’orlo del tracollo in cui ci troviamo”, ha proseguito. “Nê la regione mediorientale nê il mondo possono permettersi un’altra guerra – ha sottolineato Guterres -. Le popolazioni della regione si trovano ad affrontare il pericolo reale di un conflitto devastante e diffuso. È il momento di allentare la tensione”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). sat/red 14-Apr-24 22:35

