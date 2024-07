Maserati MC20 al Goodwood Festival of Speed 2024

agenzia

MODENA (ITALPRESS) – Maserati sará presente dall’11 al 14 luglio all’edizione 2024 di Goodwood Festival of Speed, con un tributo su piú fronti alla super sportiva per eccellenza: la “First-of-its-kind” e innovativa MC20. La halo car del Tridente dallo stile inconfondibile – lanciata nel 2020 e primo modello equipaggiato con l’innovativo motore V6 Nettuno – é una vettura unica nel suo genere, capace di ritagliarsi un ruolo da protagonista in entrambe le sue eclettiche versioni, coupê e cabrio, e sempre pronta a conquistare la scena in occasione degli appuntamenti motoristici piú seguiti e importanti al mondo. È questo il caso di Goodwood Festival of Speed, l’evento in programma nella contea del West Sussex, in Inghilterra, che ogni anno riunisce piloti leggendari, team ed eroi moderni del motorsport, insieme ai modelli piú belli e desiderabili del presente e del passato a due e quattro ruote. A Goodwood, due serie speciali di MC20 saranno svelate dal vivo per la prima volta: si tratta di MC20 Icona e MC20 Leggenda, prodotte in tiratura limitata da 20 esemplari ciascuna e nate per celebrare un anniversario molto importante per Maserati, brand dal glorioso passato in pista nelle competizioni FIA GT. Le due auto sono infatti un tributo alla vincente MC12 e ai vent’anni dal ritorno del Tridente alle competizioni, nel 2004, quando rientró sui campi di gara dopo 37 anni lontana dalla bandiera a scacchi. Per questo importante anniversario, sono state studiate due particolari livree che si ispirano rispettivamente a MC12 Stradale e a MC12 GT1 Vitaphone. Le vetture propongono diversi contenuti del programma di personalizzazione Fuoriserie e sono caratterizzate da livree e interni ricercati ed esclusivi, che il pubblico potrá finalmente apprezzare dal vivo. In bella mostra nel Supercar Paddock, dedicato a vetture mozzafiato e alla performance piú pura, MC20 Icona e MC20 Leggenda saranno in compagnia di un’altra iconica creazione della Casa modenese: MC12 Versione Corse. Sviluppata nel 2006 e derivata dalla sorella da corsa, fu concepita per l’uso esclusivo non competitivo su pista e prodotta in serie limitata (solo 12 esemplari clienti e 1 prototipo): con il suo straordinario motore V12 da 755 CV, rappresentava la piú alta espressione di un’auto che ha scritto pagine indimenticabili del motorsport. A chiudere il quartetto di stelle del Tridente sará una esclusiva MC20 Cielo in Blu Victory, anch’essa in mostra nel Supercar Paddock. Nella sua ammaliante colorazione, l’immersiva spyder capace di regalare un’esperienza superiore grazie al tetto retrattile in vetro, é caratterizzata dal Tridente bianco verniciato sul tonneau cover. Anche la colorazione metallic di MC20 Cielo in Blu Victory proposta dalla Collezione Corse Fuoriserie, é stata scelta per riprendere la nuance della MC12 di 20 anni fa. A Goodwood Festival of Speed, MC20 Icona, MC20 Leggenda e MC20 Cielo regaleranno un assaggio di tutta la loro straordinaria potenza e fascino cimentandosi nell’immancabile Hillclimb, momento clou del Festival, che vedrá sfrecciare lungo le 1,16 miglia della famosa collina auto e moto da corsa classiche e moderne: una passerella ineguagliabile, dove anche Maserati esibirá le sue straordinarie creazioni. La presenza di Maserati all’atteso evento britannico si completa con l’esposizione dell’ultima arrivata in Casa del Tridente: GranCabrio Folgore, prima cabrio del segmento luxury 100% elettrica e la piú veloce sul mercato. L’elegante decappottabile dal design sportivo, e il comfort per quattro persone perfetto anche nelle lunghe percorrenze, attirerá ogni sguardo lungo l’Electric Avenue di Goodwood. Con il propulsore basato su una tecnologia a 800V e sviluppato con soluzioni tecniche all’avanguardia, GranCabrio Folgore garantisce prestazioni ottimali racchiuse in un design distintivo e definite da caratteristiche tecniche innovative, che la rendono una presenza unica nel segmento delle cabrio di lusso. foto: ufficio stampa Maserati (ITALPRESS). tvi/com 08-Lug-24 14:21

