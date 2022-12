Pnrr, il Comune di Catania offre impiego a 8 professionisti tecnici

La Direzione Urbanistica del Comune di Catania, guidata dall’ingegnere Biagio Bisignani, ha pubblicato un avviso per la selezione di 8 esperti per il conferimento di incarico da finanziare nell’ambito del PNRR, progetto: “professionista di alta specializzazione - senior”.

L’avviso è rivolto a tecnici professionisti di comprovata qualificazione professionale per l’attuazione degli interventi ricadenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Gli otto esperti da individuare rispondono alle seguenti figure professionali: 5 tecnici (ingegneri, architetti) esperti di opere pubbliche, 1 esperto in gestione monitoraggio e controllo, 1 esperto nel settore ambiente e paesaggio, 1 esperto nel settore informatica.

L’avviso pubblico con i dettagli della procedura si trova sul sito istituzionale del Comune di Catania al link:https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/default.aspx?news=85972ed è anche disponibile nel portale nazionale «inPA».

La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro la mezzanotte del 24 dicembre 2022. Il provvedimento non comporta oneri diretti per l’Ente Comune, in quanto le spese sostenute per il personale esterno individuato verranno finanziate con il Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto “Professionisti al Sud”.

