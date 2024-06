Corso Italia: rifiuti dei locali nelle aiuole

Lo dico

Le fotografie, scattate sabato 8 giugno di pomeriggio, inquadrano rifiuti che sono stati prodotti e depositati fuori dagli orari previsti da chi lavora presso alcuni locali che conducono attività di ristorazione con annessi dehors in Corso Italia. I rifiuti vengono depositati sulle aiuole dei poveri alberi il venerdì sera e rimangono lì per circa due giorni, insieme ad altri prodotti nella giornata di sabato, fino alla domenica sera. È possibile trovare a questo problema una soluzione civile nel rispetto di chi vuole lavorare osservando i regolamenti comunali ma anche nel diritto di chi si ritrova a vivere in una via sottoposta pochi anni addietro a lavori di riqualificazione e piena di turisti ma che si sta degradando ogni giorno di più?

