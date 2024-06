Lo dico

File per le prenotazioni delle prestazioni. Una sola colonnina l’altra senza carta! La cosa inaccettabile è che il sito per le prestazioni e pagamenti con Spid non funziona! Sarà colpa degli informatici o dei dirigenti? Comunque sia, sempre di scienziati parliamo! Ed anche registrarsi al sito Arnas per avere i referti non serve a nulla.. Grazie ARNAS! Grazie mille Scienziati!

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA