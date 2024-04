Il sindacato dei VVF: «Il caldo è dietro l’angolo, attiviamo le squadre boschive»

Lo dico

La presente per esporre, alle istituzioni responsabili, una problematica che, ogni anno mette inginocchio il nostro stupendo territorio- in questi questi giorni abbiamoavuto un assaggio -Nel ricordare, come proprio in Sicilia ogni anno si espleta il maggior numero diinterventi annui, ormai è improcrastinabile riclassificare la Sicilia e fare arrivare“Personale e Mezzi, un territorio così impossibile merita quell’attenzione particolaretanto decantata e mai attuata”. Allo stato attuale sono più di 350 le unità chemancano nel teorico, ma le piante organiche reali, in Sicilia si discostano in manieravistosa. Un territorio, quello siciliano che ha, il rischio elevato sempre dietrol’angolo. La piccola disamina fatta sul nostro territorio “ormai ben nota alle cronache”è l’espressione di un’emergenza permanente, nell’ ultimo ventennio gli interventi sisono quintuplicati e, la nostra atipicità lavorativa, non ci permette di abbassare maila guardia, il rischio è sempre dietro l’angolo!