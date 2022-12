Noto: gatto intrappolato in uno stabile in rifacimento

Ieri sera abbiamo ricevuto una segnalazione da dei turisti veneziani che passando tra i palazzi barocchi di Noto hanno sentito il miagolio disperato di un gatto che, con molta probabilità, è rimasto intrappolato in un antico palazzo in fase di ristrutturazione in piazza XVI maggio, chiamati i pompieri si sono sentiti rispondere che purtroppo non hanno l’autorizzazione per l'intervento. Stamattina il gatto è ancora lì; carabinieri e vigili sono stati interpellati dai pompieri ma non hanno risposto. Appello, da parte di tutti noi, alle forze dell'ordine per trarre in salvo il micio.

