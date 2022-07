Segni di inciviltà e abbandono sul territorio di Catania

In copertina ci troviamo alla fine di via Salvatore grasso, all'ingresso di un edificio abbandonato, un lavoratore edile abusivo ha pensato di lasciare qui i rifiuti del suo lavoro abusivo.

Nella foto sopra sempre alla fine di via Salvatore grasso all'angolo del tennis Lever, questo grosso ramo sta per spezzarsi, con pericolo per i passanti.

La brava signora alimenta con i suoi rifiuti l'immondezzaio accanto all'ex isola ecologica di via Generale Ameglio.

