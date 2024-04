«Ospedale San Marco: parcheggio a prezzi esagerati»

Lo dico

Solitamente ci si reca in ospedale per motivi tutt’altro che piacevoli, sicuramente non si utilizza il parcheggio dell’ospedale San Marco per concedersi un pomeriggio ameno, di relax o di shopping ma, probabilmente questa è solo una mia idea e, pertanto si giustifica ampiamente l’esosità del parcheggio, solo 6,80 per venti minuti. Mi sono chiesta chi gestisce questo e come si può consentire questo furto tenendo conto che è un luogo pubblico che offre un servizio ampiamente coperto dalle tasse che noi contribuenti paghiamo e, soprattutto tenendo conto che è un luogo nel quale ci si reca non per turismo ma per problemi legati alla salute. E se non si ha la disponibilità economica, se una persona non si può permettere di spendere queste cifre… È triste e doloroso anche perché nessuno ne parla e tutti si adeguano a questa forma di strozzinaggio.Antonella D’Arrigo Seminara

