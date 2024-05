Tremestieri Etneo. Tari: «Le tariffe aumentano e i servizi diminuiscono»

Lo dico

Anche quest’anno la Tari è aumentata. A detta degli amministratori locali la colpa è della regione. La cosa strana è, però, che nonostante le tariffe aumentino i servizi diminuiscono. Il caso del Comune di Tremestieri è emblematico: chi deve eliminare sfalci e potature deve non solo farsi carico di portare il sacco contenente il materiale nel posto indicato dal Comune, ma deve addirittura prendere il sacco e svuotarlo dentro un cassonetto. Tutto questo ha del grottesco. Persone anziane, donne o anche semplicemente persone che lavorano e non hanno la possibilità di recarsi nei giorni e agli orari prestabiliti, cosa possono fare? Chi può si rivolgerà al giardiniere che a pagamento si occuperà dello smaltimento dei rifiuti e chi non può? Ai posteri l’ardua sentenza!R. Russo

