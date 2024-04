ANSA-INTERVISTA/ ‘Tratta di esseri umani, forte impegno Italia’

agenzia

Missione a Roma della coordinatrice Ue Diane Schmitt

(di Giuseppe Maria Laudani) (ANSA) – ROMA, 22 MAR – Lavoro forzato, sfruttamento sessuale e minorile, matrimoni forzati. Sono i variegati aspetti della tratta degli esseri umani, un reato a cui l’Unione europea intende mettere la parola fine, coinvolgendo tutti e 27 i Paesi, con un approccio multidimensionale. “Nella mia missione a Roma ho avuto modo di incontrare i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, di alcuni ministeri, Pari Opportunità, Interni, Estero, Giustizia e Lavoro, i vari dipartimenti che si occupano di asilo e migrazione e le forze di sicurezza. In questa maratona di incontri ho avuto modo di constatare una certa sensibilità ed un forte impegno dell’Italia a combattere questo crimine”. Lo afferma all’ANSA al termine della sua missione a Roma la coordinatrice Ue anti tratta di esseri umani, Diane Schmitt, precisando che “in Italia il 98% delle vittime proviene da Paesi non Ue”. Il fenomeno è in crescita. Secondo i dati Eurostat nel 2022 nell’Ue sono state registrate 10.093 vittime, con un aumento del 41% rispetto al 2021. “La forma principale di sfruttamento è quella sessuale che coinvolge in maggioranza le donne e le ragazze – aggiunge Schmitt -, ma i numeri sugli uomini sono in aumento specialmente nel mondo del lavoro. Inoltre abbiamo constatato casi di persone Lgbtq+ provenienti dal Sud America, ad esempio dal Brasile e dalla Colombia”. Secondo Eurostat, più della metà di tutte le vittime in Ue sono donne e ragazze (63%). Nei casi in cui è nota l’età della vittima, i bambini rappresentano il 15% con un calo rispetto al 2021. La maggior parte delle vittime minorenni sono donne (75%).