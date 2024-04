Bardella, ‘Salvini? La Russia non è una democrazia’

agenzia

Il braccio destro di Le Pen: 'Non erano elezioni libere'

PARIGI, 22 MAR – Il capolista del Rassemblement National di Marine Le Pen, Jordan Bardella, intervistato da Franceinfo sulle recenti dichiarazioni del suo alleato in Italia Matteo Salvini circa la rielezione di Putin, ha sottolineato che la Russia non è democratica. ‘Salvini dice che quando un popolo vota ha sempre ragione, è d’accordo con il leader della Lega?’, è stata la domanda della giornalista. “Questa è la regola della democrazia, lui definisce in questo modo la democrazia. Ora la Russia è un regime democratico? Evidentemente no”, ha risposto Bardella, affermando che in Russia non c’erano le condizioni per elezioni libere.

