Con Onu per aumentare la coesione sociale

ROMA, 08 LUG – La Cooperazione italiana lavora con l’Organizzazione Internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite, in Iraq, per rafforzare i diritti delle minoranze religiose. Si opera per migliorare i meccanismi di giustizia di transizione, aumentare la coesione sociale e proteggere le comunità etnico-religiose.

