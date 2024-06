Corte Israele, governo deve arruolare i giovani ortodossi

agenzia

'Non esiste più alcun quadro giuridico che non lo consenta'

TEL AVIV, 25 GIU – La Corte Suprema di Israele ha deciso all’unanimità che non esiste più alcun quadro giuridico che consenta al governo di “concedere esenzioni totali dal servizio militare agli studenti ortodossi delle scuole religiose”. Secondo la Corte – citata dai media – il governo non può continuare a dare istruzioni all’esercito e al Ministero della Difesa di non provvedere a tali disposizioni.

