Fiducia dei francesi in Macron e Attal in calo di 5 punti

PARIGI, 29 MAR – Forte riduzione dell’indice di fiducia nel presidente, Emmanuel Macron e nel premier Gabriel Attal, entrambi in calo di cinque punti a marzo, secondo un barometro mensile realizzato dall’istituto di sondaggi Toluna-Harris Interactive per l’emittente LCI. Secondo lo studio, solo il 36% degli intervistati dice di avere fiducia o almeno un po’ di fiducia nel presidente francese, il livello più basso dalla sua rielezione all’Eliseo, nel maggio 2022, almeno in questo studio mensile di Toluna-Harris Interactive. Secondo l’istituto, Macron ha conosciuto risultati peggiori solo durante la crisi dei gilet gialli, a fine 2018. Perde cinque punti anche la fiducia nel premier, Gabriel Attal, al 43%, il suo peggior risultato dalla nomina a inizio anno.

