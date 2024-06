Fitto, ‘non ci sono solo le nomine, cruciale l’Agenda Ue’

agenzia

Serve chiarezza su temi come competitività, difesa, migrazione

LUSSEMBURGO, 25 GIU – “Quello delle nomine non è l’unico tema rilevante dell’agenda del Consiglio Europeo: per noi è molto importante che dal Vertice esca un messaggio chiaro su temi per noi cruciali come la competitività dell’economia europea, la difesa, la migrazione e l’Agenda strategica oltre, ovviamente, ai temi di politica estera come l’Ucraina ed il Medio Oriente sui quali si sono registrati molti progressi grazie al recente Vertice del G7 presieduto dal presidente Meloni”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto in una nota al termine del Consiglio affari generali.

