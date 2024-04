Forze armate tedesche ‘devono esercitarsi come in guerra’

agenzia

Lo afferma capo di stato maggiore della Bundeswehr, Breuer

BERLINO, 22 APR – “Le esercitazioni militari avranno un impatto sulla quotidianità in Germania. L’esercito tedesco, in quest’epoca, deve esercitarsi, esercitarsi, esercitarsi”. Lo ha detto il capo di stato maggiore della Bundeswehr, le forze armate tedesche, generale Carsten Breuer, in una conferenza stampa in corso a Berino. “Dobbiamo esercitarci come in tempi di emergenza, come in guerra”, ha aggiunto, sottolineando che si tratta di esercitazioni nominate “Quadriga”, che si realizzeranno nel contesto della Nato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA