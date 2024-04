Pullman Flixbus si ribalta in Germania nel viaggio da Berlino a Zurigo: almeno 5 morti e 20 feriti

L'INCIDENTE

Il mezzo a due piani è finito fuori strada in un rettilineo nei pressi di Lipsia

Almeno cinque persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus in Germania, su un’autostrada vicino a Lipsia. Nell’incidente che ha coinvolto l’autobus che ha perso il controllo e si è ribaltato, ci sono stati anche «numerosi feriti». Sull’autostrada, per portare soccorso, sono atterrati «diversi elicotteri», riferisce l’agenzia Dpa segnalando sul posto anche ambulanze. L’importante asse nord-sud tra Berlino e Monaco è stato chiuso in entrambe le direzioni. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che Flixbus sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali e i servizi di emergenza e facendo tutto il possibile per chiarire rapidamente e completamente le cause dell’incidente. La compagnia ha rivolto anche un pensiero “alle persone coinvolte in questo incidente ed ai loro familiari”.

Il bilancio

A bordo del pullman della compagnia Flixbus, che era in viaggio da Berlino a Zurigo, viaggiavano 53 passeggeri e 2 autisti. Un portavoce della polizia di Lipsia ha indicato in «oltre 20» il numero di persone rimaste ferite. Circa le vittime il portavoce, contattato dall’ANSA, ha confermato: «Desumiamo siano cinque ma il numero preciso lo potremo rendere noto solo più tardi». L’autobus è stato raddrizzato con l’ausilio di cinghie per consentire l’evacuazione dei sopravvissuti: il pronto soccorso è stato allertato e le sale operatorie e diagnostiche sono state preparate e tenute in attesa

I precedenti