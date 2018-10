Buche nelle strade a Viagrande? Sereni, le ricopre il sindaco-operaio

«Buon pomeriggio. Sono nel parcheggio della scuola media e ho notato che l'asfalto è ceduto formando una buca.... sembra che ci sia del vuoto sotto. Intervenite al più presto». Questa segnalazione, l’ha lanciata su Facebook, nel gruppo “Lo dico agli amministratori”, una mamma, che porta i figli nell'Istituto comprensivo Giovanni Verga di Viagrande (Catania), mettendo in allerta gli amministratori comunali. Anche il dirigente scolastico, Agata Patrizia Nicolini nel tardo pomeriggio segnala il pericolo. Di sera, però, è difficile reperire manutentori comunali che a Viagrande, si riducono ad una… sola unità, la quale, per poter sopperire alle esigenze di un territorio così vasto, ogni giorno deve compiere miracoli.

Gli amministratori non si danno per vinti: scende in campo la task force, ormai da qualche mese collaudata, composta dal sindaco Francesco Leonardi (che lavorava nell'allora unica farmacia locale), il vicesindaco, nonché assessore alla Viabilità Mauro Licciardello (per lungo tempo titolare di un’autofficina) e Michele Coco, consigliere comunale, eletto nell'ultima tornata (artigiano, in proprio, in un’officina per lavori in ferro e alluminio). Comprano alcuni sacchi di bitume a freddo e con l’aiuto di altri volenterosi, ricoprono la buca che si è formata nell'ampio parcheggio della piazza antistante l’edificio di via Pacini, eliminando rischi e pericoli per la scolaresca. Ma non finisce qui.

Siccome, come è ben risaputo da tutti, perché tutti ne stanno piangendo le conseguenze, le piogge torrenziali stanno rendendo le strade una vera e propria groviera, domenica mattina la task force è intervenuta in via Aldo Moro (la strada principale che dal monumento della Madonnina porta a Piazza S. Mauro) per ricoprire «alcune buche profonde, quasi voragini, al fine di evitare rischi e pericolo per centauri e automobilisti» come ha commentato il vicesindaco Mauro Licciardello.