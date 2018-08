Antonio Benanti dell’azienda Benanti Viticoltori, è il nuovo presidente del Consorzio di Tutela Vini Etna Doc. Lo ha nominato nella prima seduta il neo eletto consiglio di amministrazione che ha affidato la vice presidenza a Graziano Nicosia, il più giovane del gruppo, e individuato linee di indirizzo con deleghe operative ai consiglieri.

Il presidente ha mantenuto per sé le deleghe per lo sviluppo e l'implementazione dei controlli Erga Omnes, l’organizzazione e i rapporti istituzionali con la stampa. Francesco Cambria (Cottanera) curerà l’area Ambiente, sostenibilità, tutela del Territorio e fonti di finanziamento per la promozione; Seby Costanzo (Cantine di Nessuno) è delegato alla comunicazione, alle relazioni esterne e verso i soci, marketing, promozione ed eventi; Alberto Aiello Graci (Graci) seguirà l’area evoluzione disciplinare e normative; Federico Lombardo di Monte lato (Firriato) sarà il riferimento per la ricerca e i rapporti con università e organismi tecnici, nonché dell’osservatorio sul mercato; Graziano Nicosia (Nicosia) seguirà l’evoluzione dell'enoturismo, la valorizzazione del sistema di accoglienza e la formazione; Piero Portale (Masseria Setteporte) sarà impegnato nei rapporti istituzionali e del territorio, nonché allo sviluppo di servizi per gli associati.