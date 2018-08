Giardini, dà fuoco all'ex convivente e al nuovo compagno della donna

GIARDINI NAXOS - Al culmine di una violenta lite ha dato fuoco alla sua ex compagna, una donna di origine bulgara, e al nuovo compagno di quest'ultima, lanciando contro i due del liquido infiammabile e poi una pezza in fiamme. Il gravissimo episodio si è verificato questa mattina, attorno alle 8.30 a Giardini Naxos nella zona di contrada Calcarone. L'aggressore, un 57enne di Mascali, avrebbe incontrato la donna, una 49enne di origine bulgara, presentatasi all'appuntamento in compagnia del nuovo convivente, pure 57enne e di Mascali: la discussione intavolata sarebbe infine degenerata nel modo che vi abbiamo già riferito.

Mentre l'aggressore si dava alla fuga, immediati sono scattati i soccorsi. Sono subito intervenute due unità di Taormina e Letojanni e i carabinieri della Compagnia di Taormina con i militari della locale stazione di Giardini Naxos. La donna è stata trasferita al Cannizzaro di Catania e poi, considerata la gravità sue delle condizioni, al Centro Grandi Ustioni di Palermo: si trova in condizioni molto critiche e con la prognosi riservata. Ha riportato ustioni sul 50% del corpo. Al Cannizzaro di Catania, invece, il suo nuovo convivente con ustioni sul 30% del corpo.

L’aggressore è stato rintracciato e tratto in arresto nel suo comune di residenza, Mascali, dai Carabinieri della locale Stazione. Si tratta di Fortunato Giuseppe Taormina (nella foto), nativo di Giardini ma residente appunto a Mascali.