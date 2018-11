Agrigento, l'Akragas rompe gli argini, evacuate 50 famiglie

Il fiume Akragas, nel quartiere del Villaggio Peruzzo ad Agrigento, è straripato. Più di 50 famiglie sono state evacuate in via precauzionale. In via Apollo, l’acqua è arrivata a circa un metro e mezzo di altezza.

Si teme adesso che il corso d’acqua possa scavalcare il ponte Babbaluciaro. Al lavoro - per allontanare le famiglie, alcune

delle quali non volevano lasciare la casa, - ci sono i poliziotti della sezione volanti della Questura, la polizia municipale e la Protezione civile.