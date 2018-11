CATANIA - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata alle 13.28 a 8 chilometri a sud-ovest di Paternò (Catania) dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 22 chilometri. Non si hanno notizie di avvertibilità del sisma, che non ha procurato danni a cose o persone.

Sempre in Sicilia, un altro terremoto - di magnitudo 2.6 - è avvenuto al largo della costa siciliana nord orientale (Messina), questa notte alle 2,55 ad una profondità di 115 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala Sismica Ingv di Roma. Il terremoto è stato avvertito a Milazzo e alle isole Eolie. Anche in questo caso non si sono registrati danni a persone o cose.