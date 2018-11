Dopo il black friday, il cyber monday: tanti sconti sui prodotti hi tech

ROMA - Prende il via il Cyber Monday, il lunedì dell’anno dedicato agli sconti per lo shopping online di prodotti elettronici. La giornata, nata in America ma arrivata anche in Europa, viene subito dopo il Black Friday, il venerdì di ribassi tradizionalmente dedicato ai negozi «fisici», e chiude il periodo di acquisti convenienti in vista del Natale.

Secondo le stime di Adobe Analytics, negli Usa oggi si spenderanno 7,8 miliardi online, più di quanto fatturato con il Black Friday. Venerdì scorso - dicono gli analisti - le vendite online americane sono state da record: 6,22 miliardi di dollari, il 23,6% in più rispetto all’anno scorso. Da primato anche gli acquisti fatti via smartphone, che per la prima volta hanno superato la soglia dei 2 miliardi di dollari, rappresentando un terzo (33,5%) degli acquisti online complessivi rispetto al 29,1% del 2017. In calo, invece, le vendite nei negozi tradizionali, giù fra il 4 e il 7% tra il Giorno del Ringraziamento e il Black Friday in base alle rilevazioni preliminari di RetailNext.

Le giornate di sconti sono ormai realtà anche in Italia, dove oggi, come nei giorni scorsi, molti siti proporranno offerte. Secondo le stime del Politecnico di Milano, quest’anno il Black Friday ha movimentato in Italia un giro d’affari di 1 miliardo di euro, il 35% in più rispetto al 2017. Nel Belpaese, stando a un sondaggio di Swg per Confesercenti, gli sconti del «venerdì nero» sono stati applicati da 180mila negozi «fisici», più di uno su quattro, pronti a intercettare la domanda dei 12 milioni di italiani disposti a fare shopping, con una spesa pro-capite di 110 euro. Gli acquisti sono decollati anche online: Su Amazon.it nelle prime sette ore del Black Friday sono stati venduti più di 50mila giocattoli e 50mila prodotti per la casa.