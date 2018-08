Meteo, ancora instabilità in Sicilia: ma l'estate non è ancora finita

ROMA - L’estate si concede un "break" a causa di una perturbazione che al Nord nel weekend porterà precipitazioni intense e un calo delle temperature fino a 9 gradi in meno. Il maltempo, lunedì, interesserà anche il Sud, dove però i fenomeni saranno meno intensi e il calo termico lievemente inferiore (mentre il weekend dovrebbe essere salvo con l' eccezione, relativa alla giornata di sabato, per la zona del Messinese). Ma già da martedì tornerà l’estate, con tempo stabile ovunque e temperature lievemente sopra la media in particolare al Centronord. Le previsioni sono di Francesco Bartolini, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr. Se domani il tempo non subirà grosse modifiche rispetto ad oggi, con un’instabilità pomeridiana e temperature stazionarie rispetto a oggi, «le prime avvisaglie di maltempo - spiega - si avranno, a seguito dell’avvicinamento della perturbazione all’arco alpino, già domani sul Nord Italia.

Avremo anche residua instabilità in Sicilia e Calabria, con temporali localmente forti. Domani, 24 agosto, in particolare è prevista un' allerta arancione su gran parte della Calabria e della Sicilia. Il vero peggioramento delle condizioni meteo a partire da Nord è atteso però sabato, a seguito dell’arrivo di una perturbazione temporalesca di origine atlantica che porterà aria più fresca e secca in quota». Sono previsti temporali intensi su Triveneto, Emilia Romagna e in Lombardia orientale, ma anche in Liguria e Nord della Toscana, con un calo delle temperature fino a 9 gradi in meno». Un pò al riparo dalla perturbazione saranno Piemonte e Valle d’Aosta, dove pure la colonnina di mercurio potrebbe scendere in maniera meno marcata.



Domenica la perturbazione toccherà in maniera più marcata il Centro Italia, dove pure si registrerà un abbassamento delle temperature, tra 4 e 8 gradi in meno, tanto che le temperature massime in alcune località potranno scendere a 25 gradi. Mentre poi il Nord nel pomeriggio vedrà allontanarsi la perturbazione, le regioni centrali adriatiche saranno interessate da precipitazioni. Meno coinvolti dal maltempo i settori centrali tirrenici. «La perturbazione, lunedì - aggiunge Bartolini - arriverà al Sud, portando un minore abbassamento della colonnina di mercurio, rispetto al Nord, e precipitazioni sparse. In particolare al meridione è previsto un calo delle temperature ancora inferiore, tra i 2 ed i 4 gradi». Da martedì, sempre secondo le previsioni del meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr, "la perturbazione lascerà l’Italia e tornerà l’estate con temperature lievemente sopra la media al Centronord. Il tempo sarà comunque stabile dappertutto".