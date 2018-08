A Pisa funerali di Alberto e Marta

PISA, 17 AGO - Si stanno svolgendo nella chiesa dei santi Jacopo e Filippo, a Pisa, i funerali di Alberto Fanfani e Marta Danisi, due delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Le salme sono arrivate direttamente dal capoluogo ligure. Le esequie si svolgono nella parrocchia dove la giovane infermiera cantava nel coro e dove a maggio dell'anno prossimo avrebbe sposato l'anestesista conosciuto durante i suoi anni di lavoro all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (Aoup) prima di trasferirsi ad Alessandria. La chiesa è gremita di amici e parenti della coppia ma anche dei vertici dell'Aoup, rappresentata dal direttore sanitario Silvia Briani e dai rappresentanti istituzionali: il sindaco di Pisa, Michele Conti e l'assessore fiorentino Massimo Fratini. Quest'ultimo ha ricordato che "il no della famiglia Fanfani ai funerali di Stato non è in polemica con il governo ma una scelta di riservatezza".