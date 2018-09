Bono Vox, ho visto dolore su viso Papa

CITTA' DEL VATICANO, 19 SET - "Abbiamo parlato con il Papa di quello che sta accadendo nella Chiesa in Irlanda. Gli ho detto della sensazione che gli abusatori siano stati protetti di più degli abusati. Ho visto il dolore sul suo viso, mi sembra un uomo sincero". Lo ha detto Bono Vox, leader degli U2, al termine dell'incontro con il Papa. Bono è in Vaticano per sostenere la fondazione pontificia Scholas Occurrentes.