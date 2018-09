Polonia: lapide a Geremek a Varsavia

VARSAVIA, 20 SET - Una lapide dedicata al professor Bronislaw Geremek (1932 - 2008) "Europeo, e coartefice della Polonia democratica" (in polacco Europejczyk i wspoltworca demokratycznej Polski) e' stata scoperta ieri nel centro di Varsavia, su decisione delle autorita' municipali della capitale e nonostante le polemiche da parte governativa. L'iniziativa proposta dalla fondazione che porta il nome di Geremek e' ideata per ricordare nel decimo anniversario della sua tragica morte (in un incidente stradale) lo storico del medioevo di fama internazionale, l'ex consigliere del fondatore di Solidarnosc Lech Walesa e ministro degli Esteri polacco (1997 -2000) che ha lasciato una forte impronta sulla storia della Polonia.