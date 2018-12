Mogherini,Russia rilasci marinai ucraini

BRUXELLES, 17 DIC - "L'Unione europea è stata unita e ferma fin dall'inizio affermando che non c'è alcuna giustificazione all'uso della forza da parte della Russia nei confronti delle navi ucraine" e ha chiesto "che i marinai ucraini così come anche le navi vengano rilasciate". Lo ha detto oggi a Bruxelles l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini dopo l'incontro con il premier ucraino, Volodymyr Groysman alla riunione del Consiglio di associazione Ue-Ucraina. "Il libero passaggio delle navi nello stretto di Kerch deve essere assicurato in accordo con la legge internazionale - ha aggiunto -. E tutto ciò è stato riconfermato giovedì scorso dai capi di Stato e di governo dei 28".