Bonisoli, 2 euro alla Scala per under 25

MILANO, 18 SET - Dalla prossima stagione i giovani sotto i 25 anni potranno entrare alla Scala con biglietti a 2 euro. Lo annuncia il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli che oggi ha incontrato il sovrintendente Alexander Pereira. "È un'iniziativa rivolta alle nuove generazioni che spesso considerano la cultura con scetticismo o perché vivono un disagio, la cultura non è una soluzione ma può aiutare". Il progetto, aggiunge, è stato proposto alle altre 14 Fondazioni Liriche e tutte hanno aderito. Per la Scala sono già state individuate 15 opere e 7 balletti, per i quali saranno messi in vendita i ticket a prezzo speciale per un totale di 2.200 posti.