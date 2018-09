Pugliashowcase, teatro e danza a Roma

ROMA, 18 SET - Il meglio della produzione teatrale e coreutica pugliese contemporanea in una grande vetrina che sarà anche momento di confronto: registi, drammaturghi, attori e danzatori si daranno appuntamento a Roma per Pugliashowcase 2018, manifestazione che dal 26 al 30 settembre racconterà sui palcoscenici del Teatro Palladium e del Teatro di Villa Torlonia il fermento culturale di una regione fortemente dedita allo spettacolo dal vivo. A partire dalla mattina, 12 compagnie porteranno in scena 12 spettacoli, per comporre un calendario eterogeneo, che indaga le possibilità espressive di voce e parola, corpo e gestualità, e unisce le riflessioni contemporanee ai testi di autori classici, come Plauto, Shakespeare e Molière.