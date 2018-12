Museo Cinema, in mostra charme Marilyn

TORINO, 12 DIC - "Io non so chi abbia inventato i tacchi alti ma tutte le donne gli devono molto". In questa frase della 'stella più brillante del firmamento di Hollywood' è racchiuso 'Merry Marilyn', l'omaggio che il Museo del Cinema di Torino rende a Marilyn Monroe con un allestimento scenografico di alcuni degli oggetti iconici della diva a cominciare dalle scarpe. Fino al 28 gennaio, nell'aula del Tempio, si possono ammirare 16 paia di scarpe, indossate dalla star nella vita e sui set. Provengono dal Museo Salvatore Ferragamo; accanto un'installazione con 60 paia delle décolleté tacco 11 in vernice rossa dello stilista. Dall'Academy di Los Angeles arrivano invece i figurini per costumi dell'attrice, mentre il Museo del Cinema propone un nuovo allestimento degli oggetti di Marilyn che fanno parte della collezione del museo. Per la prima volta è inoltre esposto il beauty case usato nel cult movie A qualcuno piace caldo. "Un regalo di Natale per la città", dicono le curatrici Nicoletta Pacini e Tamara Sillo.