Vessicchio è Ambasciatore dell'Antoniano

BOLOGNA, 19 DIC - Peppe Vessicchio è stato nominato Ambasciatore di Antoniano "per la condivisione profonda dei valori di fratellanza, accoglienza e dignità umana. Per tutte le persone, i bambini e le famiglie che insieme abbiamo aiutato e insieme aiuteremo", come riporta la motivazione resa nota dal direttore, Fra Giampaolo Cavalli. Al maestro, direttore musicale delle iniziative promosse da Antoniano e della compilation del 61/o Zecchino d'Oro, è dedicata una pergamena che gli sarà consegnata durante lo speciale natalizio 'Lo Zecchino di Natale', in onda il 25 dicembre alle 9.35 su Rai1 dallo Studio Tv dell'Antoniano. 'Operazione Pane' è la campagna di raccolta fondi promossa all'interno dello Zecchino d'Oro per sostenere le mense francescane in tutta Italia. Vessicchio per l'occasione ha visitato in prima persona alcune delle 14 realtà coinvolte nel progetto. Nella 61/a edizione dello Zecchino d'Oro, che si è conclusa l'1 dicembre, grazie alla Campagna Operazione Pane sono stati donati più di 150.000 pasti.