Neymar chiarisce, ''Resto al Psg''

ROMA, 20 LUG - Niente Madrid, il futuro di Neymar sarà ancora a Parigi. Lo ha chiarito il diretto interessato nella sua prima apparizione pubblica dopo il Mondiale in Russia: "Continuo qui, ho un contratto con il Psg, sono andato lì per una sfida, vedere cose nuove e raggiungere obiettivi. Niente è cambiato nella mia testa", ha spiegato il fuoriclasse brasiliano parlando a 'Fox Sports' a San Paolo durante la seconda asta di beneficenza organizzata dall'Istituto Neymar per aiutare i bambini poveri. Neymar ha quindi elogiato il presidente del PSG, Nasser al Khelaifi e i tifosi per l'affetto ricevuto nelle ultime settimane: "Su di me si è speculato un po' troppo, ma tutti sanno l'affetto che ho per il presidente, per la Francia e per i tifosi", ha concluso Neymar che si è detto felice per l'acquisto di Gigi Buffon: "E' un onore giocare con un grande portiere come lui, per la sua storia e la sua esperienza avrà molto da dare alla squadra".