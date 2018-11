Torino, Iago Falque rinnova fino al 2022

TORINO, 19 NOV - Iago Falque ha rinnovato il contratto con il Torino fino al 2022. Lo annuncia lo stesso fantasista spagnolo su Instagram. "Sono felice e orgoglioso - dice Falque - e, allo stesso tempo, sento la responsabilità di ripagare la fiducia che il presidente e i dirigenti del club hanno riposto in me. Grazie a tutti per il sostegno. Il meglio deve ancora arrivare".