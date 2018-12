Nba, Raptors travolgono Warriors

ROMA, 13 DIC - Toronto Raptors senza limiti in Nba. I canadesi hanno travolto i campioni in carica di Golden State e si consolidano al vertice della classifica nella Eastern Conference. Al termine di una gara bella e combattuta, i Warriors si sono dovuti arrendere alla migliore squadra del momento con un punteggio anche pesante 113-93. Erano 14 anni che i Raptors non espugnavano il campo dei rivali e stavolta l'hanno fatto pur con l'assenza di Leonard, ancora fermo per infortunio. Ieri erano stati i Clippers a fare le spese della forza di Toronto, oggi Golden State. E' la stagione buona dei canadesi, che in classifica approfittano anche dell'inatteso stop dei Bucks, immediati inseguitori, battuti dai Pacers 113-97. Sorpresa anche per la sconfitta di Oklahoma, battuta dai Pelicans per 118-114, e ora finita al terzo posto a ovest, dopo aver assaporato sogni di gloria in vetta. Nelle altre gare della notte, da segnalare la vittoria e l'ulteriore passo avanti in classifica per i Cavs, che hanno battuto New York 113-106.