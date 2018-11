Fiorentina: ripresa degli allenamenti

FIRENZE, 20 NOV - Dopo il giorno di riposo, stamattina la Fiorentina è tornata ad allenarsi neCentro sortivo Davide Astori in vista della ripresa del campionato domenica al Dall'Ara contro il Bologna. Una ripresa dedicata soprattutto al lavoro atletico in palestra e sul campo, ancora senza i Nazionali. Pioli, infatti, solo tra giovedì e venerdì tornerà ad avere il gruppo al completo. Per la sfida contro il Bologna quasi sicuramente l'allenatore dei viola dovrà fare a meno dell'infortunato Pezzella che potrebbe essere sostituito da Milenkovic (spostato dalla fascia destra al centro della difesa) o Ceccherini. Una decisione sarà presa nei prossimi giorni. Intanto, lunedì 26 novembre, nel'auditorium 'Ridolfi' di Banca Cr Firenze si svolgerà la settima edizione della 'Hall of fame viola': nella galleria degli onori della Fiorentina verranno accolti, e quindi premiati, Enrico Albertosi, Astori (ci sarà un ricordo speciale per il 'Capitano'), Baccani, Bertoni, Boni, Galdiolo, Maraschi e Ranieri.