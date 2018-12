Ex ct Islanda allenerà Al-Arabi in Qatar

(ANSA-AP) - DOHA, 10 DIC - L'ex ct dell'Islanda Heimir Hallgrimsson è il nuovo allenatore dell' Al-Arab. Lo ha annunciato il club qatariota in un video sul proprio account Twitter, aggiungendo che il tecnico-dentista (era tornato a svolgere la professione dopo aver lasciato la panchina della nazionale subito dopo il Mondiale) sarà presentato domani in conferenza stampa. Per il 51enne Hallgrimsson sarà la prima esperienza calcistica al di fuori dell'Islanda, di cui è stato prima co-allenatore al fianco di Lars Lagerback all'Europeo in Francia, per poi prenderne la titolarità in occasione della Coppa del Mondo in Russia. L'Al-Arabi, che ha vinto l'ultimo titolo del campionato del Qatar nel 1997, è stato in passato allenato anche dagli ex del Chelsea Gianfranco Zola e Dan Petrescu.