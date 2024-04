Corini, la pazienza è finita: sulla panchina del Palermo arriva Fabio Grosso

serie B

Fatale la sconfitta di Pisa, l'ex tecnico del Lione in pole position. Si attende l'ok da Manchester

Eugenio Corini è sempre più vicino all’esonero da allenatore del Palermo. Il club rosanero, dopo la cocente sconfitta subita sul campo del Pisa (dallo 0-2 al 4-3 per i nerazzurri), la quarta nelle ultime cinque, ha – per la prima volta – messo in discussione la posizione del suo allenatore. La giornata decisiva, nella quale verranno sciolte le riserve è quella di oggi, considerato che occorre preparare, anche in fretta, il prossimo impegno di sabato pomeriggio contro la Sampdoria, scontro diretto per la zona play-off.

Già fin dopo il fischio finale della gara di ieri all’Arena Garibaldi erano iniziate a circolare possibili voci di un esonero che hanno trovato fondamento solo in tarda serata. La situazione di classifica del Palermo è complicata, ma non totalmente compromessa, considerato che vi sono altre sette gare da disputare, che anche le dirette concorrenti nel turno appena chiuso hanno fatto dei passi falsi e che ci saranno dei play-off da disputare una volta terminata la regular season. Difficile, al momento, pensare che si possa andare avanti con Corini (nonostante la società non veda di buon occhio i cambi di guida tecnica a stagione in corso), per questo i vertici di viale del Fante ha già messo al vaglio tutte le possibili alternative.