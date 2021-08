Ingegnere palermitano muore a Rodi in un incidente stradale

Un ingegnere palermitano, Francesco La Rocca, 38 anni, è morto in un incidente stradale mentre si trovava in vacanza a Rodi, in Grecia. Il giovane professionista, ingegnere ambientale e ispettore del Cisom, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta viaggiava in auto con altre due persone che si è scontrata con una motocicletta. "Caro Francesco - scrive su Facebook Gerardo Solaro del Borgo presidente Fondazione Cisom - te ne sei andato all’improvviso e lasci un grande vuoto in tutti noi. Il tuo amore e impegno nel Cisom come volontario e come Ispettore Nazionale, resteranno sempre nei nostri pensieri. Ma, più di tutto, ricorderemo Il tuo sorriso, la tua energia positiva, la tua allegria e il tuo grande cuore. Grazie Francesco per quello che hai saputo dare al CISOM e a tutti noi, ci mancherai. Ti ricordiamo con una frase che hai pubblicato qualche settimana fa: 'Non so cosa succederà, intanto guardo l’infinità del mare che la sera riflette le stelle e ci fa sognarè. Riposa in pace".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA