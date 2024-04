Camera, al via esame della mozione di sfiducia contro Santanché

agenzia

La ministra del Turismo non si presenta in Aula

ROMA, 04 APR – Prende il via nell’Aula della Camera praticamente deserta l’esame della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro la ministra del Turismo Daniela Santanché (FDI). Lei non è presente nell’emiciclo di Montecitorio e ai banchi del governo per ora c’è solo la sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello.

